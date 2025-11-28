PYLON flex από τον Όμιλο EPSILONNET: Η νέα εποχή ERP & CRM  με ενσωματωμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Όμιλος EPSILONNΕΤ, με την απόλυτη WEB ERP & CRM πλατφόρμα PYLON flex της EPSILON SINGULARLOGIC, καθοδηγεί τη νέα εποχή των ολοκληρωμένων cloud-based λύσεων ERP & CRM στην ελληνική αγορά. Η πλατφόρμα συνδυάζει μοναδικά τη λειτουργικότητα ERP και CRM σε μια πλήρως web-based, συνδρομητική εφαρμογή, έτοιμη για χρήση από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς εγκαταστάσεις και με ελάχιστο κόστος εκκίνησης.

Το PYLON flex φέρνει στο προσκήνιο τον αυτοματισμό διεργασιών, την προγνωστική ανάλυση δεδομένων και την έξυπνη ανίχνευση τάσεων, μετατρέποντας τον τεράστιο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρηματική γνώση, κατάλληλη για άμεση δράση.

Με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το PYLON flex προσφέρει έναν προηγμένο ψηφιακό συνεργάτη, που μετατρέπει τα δεδομένα σε πολύτιμη επιχειρηματική γνώση. Οι AI λειτουργίες της πλατφόρμας απλοποιούν την καθημερινή εργασία, ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων και δίνουν στις επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζονται.

Στο πλαίσιο του συνεχούς εμπλουτισμού των υπηρεσιών που προσφέρονται, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες AI υπηρεσίες ακόλουθα:

AI Epsilon Assistant: Ο έξυπνος βοηθός που απαντά σε ερωτήσεις, προτείνει βέλτιστες κινήσεις και καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα για μέγιστη αποδοτικότητα.

AI Sales Forecast: Προβλέπει με ακρίβεια την πορεία των πωλήσεων, αξιοποιώντας την Τεχνητής Νοημοσύνη, με στόχο να αναλύει ιστορικά δεδομένα και τάσεις, υποστηρίζοντας τον σωστό προγραμματισμό αποθεμάτων και τη βέλτιστη κατάρτιση προϋπολογισμού και εταιρικών στόχων.

AI Marketing Content: Δημιουργεί αυτόματα στοχευμένα και ελκυστικά κείμενα για τις marketing καμπάνιες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.

ΑΙ Business Insights: Οικογένεια AI services που μετατρέπουν τα δεδομένα πελατών, προϊόντων και πωλήσεων σε άμεσες, στοχευμένες επιχειρησιακές πληροφορίες. Με ανάλυση χρηματοοικονομικής υγείας, εμπορικής συμπεριφοράς, απόδοσης προϊόντων και τάσεων εσόδων, τα services βοηθούν Account Managers και τμήματα Προμηθειών να εντοπίζουν ευκαιρίες, να μειώνουν το ρίσκο και να παίρνουν γρηγορότερες, πιο κερδοφόρες αποφάσεις.

Ενοποίηση όλων των λειτουργιών

Με το PYLON flex, η αποθήκη, η παραγγελιοληψία, η τιμολόγηση και η λογιστική παρακολούθηση συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Επιπλέον, οι διασυνδέσεις με myDATA, e-banking, POS, e-shops, courier και marketplaces εξασφαλίζουν πλήρη αυτοματοποίηση.

Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Μείωση κόστους & αύξηση αποδοτικότητας: χωρίς servers, χωρίς εγκαταστάσεις ή IT staff, με ευέλικτη πληρωμή ανά χρήση.

Πρόσβαση από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή: με απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα μέσω cloud.

με απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα μέσω cloud. Συνεχής φροντίδα: αυτόματες ενημερώσεις, backups και ενσωματωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, όλα διαχειριζόμενα από τον Όμιλο EPSILON NΕΤ.

Το PYLON flex απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα επιχειρήσεων: χονδρική, λιανική, παροχής υπηρεσιών, αποθηκευτικούς χώρους, εμπορικές επιχειρήσεις, ακόμη και σε πιο εξειδικευμένους τομείς και απαντά σε κάθε ανάγκη όποιου αναζητά ένα ευέλικτο ERP.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες του Ομίλου EPSILONNET που είναι empowered by AI, δηλαδή που ενσωματώνουν Τεχνητή νοημοσύνη, θα μάθουν οι συμμετέχοντες του Digital AI Forum την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025, 16.00-17.30.

Το Digital AI Forum θα αναδείξει τις πραγματικές δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, μέσα από ομιλίες κορυφαίων στελεχών της αγοράς, συζητήσεις και live demos. Θα παρουσιαστούν τόσο οι διεθνείς τάσεις όσο και οι πρακτικές εφαρμογές της AI σε επιχειρησιακό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της AI στις λύσεις ERP, CRM, HR και λοιπές πλατφόρμες της EPSILON SINGULARLOGIC, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς η τεχνολογία διαμορφώνει το μέλλον των επιχειρήσεων.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.