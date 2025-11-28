Οικονομία | Ελλάδα

Νοικιάζεις ή θες να νοικιάσεις; Τι δεν έχει δικαιώμα να σου πει ο ιδιοκτήτης

Διάφορα ζητήματα είναι πιθανό να προκύψουν στην πορεία της μισθωτικής σχέσης που μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικό εφιάλτη.

Τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης έχουν μια σειρά από αμφίπλευρες υποχρεώσεις, κάποιες προβλέπονται ρητά στη σύμβαση την οποία τα δυο μέρη υπογράφουν. Υπάρχουν όμως κάποια περίπλοκα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν και η απάντηση δεν υπάρχει έτοιμη στο συμφωνητικό.

Για παράδειγμα, πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης και πότε όχι, να ανεβάσει την τιμή του ενοικίου; Υπάρχει ελάχιστος χρόνος μίσθωσης κύριας κατοικίας;

Διαβάστε μερικά από τα συχνά προβλήματα και τι πρέπει να γνωρίζουν και τα δυο μέρη, πριν τη σύναψη μιας σύμβασης στο reader.gr

