Πετρέλαιο: Καθ' οδόν για το χειρότερο μηνιαίο σερί από το 2023 το Brent

Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία σειρά απωλειών εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια οδεύει το πετρέλαιο, την ώρα που οι traders αναμένουν τη συνάντηση του OPEC+ αυτό το Σαββατοκύριακο ενώ επίσης παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία σειρά απωλειών εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια οδεύει το πετρέλαιο, την ώρα που οι traders αναμένουν τη συνάντηση του OPEC+ αυτό το Σαββατοκύριακο ενώ επίσης παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς αργού πετρελαίου Brent, που την Παρασκευή προσπαθεί να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 63 δολάρια το βαρέλι μετά από μία ήπια άνοδο την Πέμπτη, βρίσκεται σε πορεία για τέταρτη σερί μηνιαία πτώση τον Νοέμβριο, τη μεγαλύτερη που έχει να σημειώσει από τον Μάιο του 2023.

Το πετρέλαιο Brent έχει υποχωρήσει 15% φέτος, με τις τιμές να έχουν πληγεί από τις προσδοκίες για παγκόσμια υπερπροσφορά μετά την επανεκκίνηση της παραγωγικής ικανότητας του OPEC+, ενώ οι εταιρείες drilling εκτός συμμαχίας πρόσθεσαν επίσης προμήθειες. Η αγορά θα πρέπει να διαχειριστεί ημερήσιο πλεόνασμα 2,8 εκατομμυρίων βαρελιών το επόμενο έτος και 2,7 εκατομμυρίων το 2027, σύμφωνα με την JPMorgan Chase & Co.

Το West Texas Intermediate κινείται σήμερα κοντά στα 59 δολάρια αν και το πρωί είχε «παγώσει» η διαπραγμάτευσή του στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο λόγω τεχνικών προβλημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Ομίλου CME, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες, σηματοδοτώντας παράλληλα ένα άνοιγμα σε συνομιλίες. Ο προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ο τερματισμός της σύγκρουσης θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου. Η Ρωσία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο και οι ροές της υπόκεινται σε βαριές δυτικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε χαλάρωση των περιορισμών μετά από μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμένες προμήθειες σε αγοραστές όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.

«Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ολοκληρωθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας, καθώς η Ρωσία μπορεί να επιδιώξει να αποθηκεύσει κάποια βαρέλια αντί να βιαστεί να τα πουλήσει», δήλωσε ο Mukesh Sahdev, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XAnalysts Pty, εταιρεία ανάλυσης της αγοράς ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τις τιμές να κινηθούν ελαφρώς ανοδικά, προτού γυρίσουν πτωτικά, τόνισε.