Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας

Λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Πεντέλης και Διονύσου, με απόφαση της δημοτικών αρχών. Κανονικά λειτουργούν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κανονικά λειτουργούν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Συγκεκριμένα, σήμερα παραμένουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

• Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

• Δήμος Ζηρού

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

• Δήμος Ερμιονίδας

• Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

* 14ο Νηπιαγωγείο

* 14ο Δημοτικό Σχολείο

• Δήμος Διονύσου

• Δήμος Πεντέλης

• Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

• Δήμος Γαλατά Πειραιά

• Δήμος Μεθάνων Πειραιά

• Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Ως προς τον Δήμο Πεντέλης η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και του ενδεχόμενου υπερχείλισης των ρεμάτων της περιοχής, όλα τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Ανοιχτοί παραμένουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί».

Και ως προς τον Δήμο Διονύσου: «Σήμερα όλες οι σχολικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστές, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει έντονα την Αττική και φυσικά τον δήμο μας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται από το πρωί δημιουργούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με αποτέλεσμα ο δήμος να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό και επιχειρεί σε όλο το εύρος των δημοτικών ενοτήτων, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε εξέλιξη του φαινομένου. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα. Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται».

Επίσης, την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, καθώς έχει παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, λόγω της κακοκαιρίας.

Η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής αναφέρει: «Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων. Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων, 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, Γυμνάσιο Σπάτων, Λύκειο Σπάτων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με κάθε νεότερη εξέλιξη».