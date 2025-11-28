ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση για τον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου τον Σεπτέμβιο

Ειδικότερα, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 5,3%.

Μείωση 0,7% παρουσίασε ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 5,3%.

Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 1,9%.