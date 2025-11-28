Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση για τον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου τον Σεπτέμβιο

Ειδικότερα, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 5,3%.

Μείωση 0,7% παρουσίασε ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 1,9%.

