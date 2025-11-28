Γερμανία: Χωρίς αλλαγές το νομοσχέδιο για τις συντάξεις - «Ανταρσία» 50 βουλευτών του CDU

Χωρίς αλλαγές θα παραμείνει το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, αποφάσισαν οι κυβερνητικοί εταίροι στη Γερμανία, σε συνεδρίαση η οποία διήρκεσε έως τις πρωινές ώρες.

Χωρίς αλλαγές θα παραμείνει το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, αποφάσισαν οι κυβερνητικοί εταίροι στη Γερμανία, σε συνεδρίαση η οποία διήρκεσε έως τις πρωινές ώρες. Ασαφές παραμένει το ζήτημα της «ανταρσίας» των νέων βουλευτών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), οι οποίοι απειλούσαν να καταψηφίσουν την κυβερνητική πρόταση, θεωρώντας ότι επιβαρύνει τις νεότερες γενιές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι κυβερνητικοί εταίροι (CDU/CSU, SPD) κατέληξαν σε συμφωνία στις 02:30 (τοπική ώρα), αποφασίζοντας ότι το νομοσχέδιο για τις συντάξεις θα παραμείνει ως έχει. Η βασική κριτική της Νεολαίας του CDU, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας και έπειτα προς τον ίδιο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Οι νέοι βουλευτές του CDU και όσοι τους στηρίζουν σε αυτό το ζήτημα φθάνουν, σύμφωνα με την BILD, τους 50. Με την κυβέρνηση να έχει πλειοψηφία μόλις 12 εδρών στην Bundestag, αποκτά πλέον κρίσιμη σημασία η ενημέρωση που θα γίνει αργότερα σήμερα στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνητικών κομμάτων, προκειμένου να μην υπάρξουν διαρροές στην ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ