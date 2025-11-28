Ουκρανία: Έρευνα για διαφθορά στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Ζελένσκι

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ερευνούν το διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν συναντούν κανένα εμπόδιο», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.