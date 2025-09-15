Πράσινοι φόροι: Στο τραπέζι νέα μεταρρύθμιση - Ο χάρτης με τους περιβαλλοντικούς φόρους

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να βρεθούν οι «πράσινοι» φόροι αλλά παρεμβάσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην οικονομική δραστηριότητα.

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να βρεθούν οι «πράσινοι» φόροι αλλά παρεμβάσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην οικονομική δραστηριότητα. Στόχος του νέου πλαισίου που εξετάζεται είναι η δικαιότερη και αναλογικότερη φορολόγηση με έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις και την βελτίωση της διαφάνειας και του οικολογικού αποτυπώματος των μέτρων.

«Οδηγός» για τις αποφάσεις του υπουργείου θα είναι οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 ανήλθαν σε 9,257 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,4% σε σχέση με το 2022. Από αυτά, οι επιχειρήσεις κατέβαλαν 6,184 δισ. ευρώ, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι 3,072 δισ. ευρώ. Οι ενεργειακοί φόροι εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα με 7,547 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2024 το υπουργείο είχε συστήσει ειδική ομάδα εργασίας με στόχο την καταγραφή των πράσινων φόρων και των περιβαλλοντικών τελών που ισχύουν σήμερα. Έργο της ομάδας εργασίας είναι να εντοπίσει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και να σχεδιάσει μια επαρκή και αποδοτική πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο «χάρτης» των πράσινων φόρων

Οι βασικοί «πράσινοι» φόροι που εφαρμόζονται σήμερα είναι οι εξής:

- Τέλος ανακύκλωσης PVC: 0,08 ευρώ/τεμάχιο προ ΦΠΑ.

- Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας: 0,07 ευρώ/τεμάχιο προ ΦΠΑ.

- Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση: επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και δωμάτιο/διαμέρισμα, αντικατέστησε τον Φόρο Διαμονής.

- Εισφορά προστασίας περιβάλλοντος σε πλαστικά προϊόντα συσκευασίας τροφίμων/ποτών: 0,04 ευρώ/τεμάχιο προ ΦΠΑ.

- Πράσινο τέλος diesel: 30 ευρώ/χιλιόλιτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης, για χρηματοδότηση έργων μείωσης ρύπων.

- Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα με βάση εκπομπές CO₂ και προδιαγραφές Euro.

- Τέλος ταξινόμησης: διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπομπές CO₂ και τις προδιαγραφές Euro.

- Κλίμακα τελών κυκλοφορίας: υπολογισμός βάσει εκπομπών CO₂ για οχήματα ταξινομημένα από 1/11/2010, με τροποποιήσεις από 1/1/2021.