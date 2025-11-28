Χωρίς δυναμική οι ευρωαγορές - Προς 5ο θετικό μήνα οδεύει ο Stoxx 600

Οι επενδυτές περιμένουν να ολοκληρωθεί ένας ασταθής μήνας όπου κυριάρχησε η αβεβαιότητα γύρω από το ράλι της Τεχνήτης Νοημοσύνης και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Mε flat κινήσεις κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να περιμένουν να ολοκληρωθεί ένας ασταθής μήνας όπου κυριάρχησε η αβεβαιότητα γύρω από το ράλι της Τεχνήτης Νοημοσύνης και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, όπου παραμένουν εύθραυστες οι λεπτές ισσορροπίες, με τις υπερδυνάμεις των ΗΠΑ και Ρωσίας να προσπαθούν να ολοκληρώσουν μία ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα φέρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά 0,02% στις 574,89 μονάδες, με τους κλάδους να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Ο Eurostoxx 50 κινείται πτωτικά 0,11% στις 5.647 μονάδες. Ο Stoxx 600 είναι σε τροχιά να σημειώσει κέρδη για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,15% στις 23.745 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει οριακά 0,01% στις 8.100 μονάδες, στον απόηχο της έκθεσης για τον γαλλικό πληθωρισμό, ο οποίος παρέμεινε απροσδόκητα σταθερός τον Νοέμβριο, καθώς επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη της ανάπτυξης για το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν σταθερές στο 0,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία Insee, τα οποία είναι εναρμονισμένα με την ΕΕ. Η συναίνεση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal ανέμενε αύξηση 0,9%.

Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,12% στις 9.705 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,13% στις 43.165 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 16.337 μονάδες, με -0,15%.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας ασταθής μήνας για τις μετοχές, με την ανησυχία για τις... τεντωμένες αποτιμήσεις των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, να προκαλεί ένα τρενάκι του τρόμου, που πέρασε από τα sell-off στα κέρδη ανακούφισης και τούμπαλιν, την ίδια ώρα που οι συζητήσεις για την νομισματική πολιτική που θα επιλέξουν Fed και ΕΚΤ να δίνουν και να παίρνουν, με τις αγορές ειδικά να αναμένουν μία μείωση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Χθες, η μετοχή γερμανικής Puma εκτοξεύτηκε πάνω από 18% μετά από δημοσίευμα ότι η κινεζική αθλητική πολυεθνική Anta Sports ετοιμάζει προσφορά εξαγοράς. Σήμερα κινείται πτωτικά κατά 0,5%.

Επίσης, η μετοχή της Delivery Hero ενισχύεται σχεδόν 8% αφού σύμφωνα με το Bloomberg, η γερμανική εταιρεία δέχεται πιέσεις από μεγάλους μετόχους να διεξάγει στρατηγική αναθεώρηση. Μάλιστα, επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του hedge fund του Χονγκ Κονγκ Aspex Management, το οποίο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Delivery Hero με μερίδιο άνω του 5%, πιέζουν τη διοίκηση να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας ή τμημάτων των δραστηριοτήτων της.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν τις κινήσεις των μετοχών του αμυντικού τομέα την Παρασκευή, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν την προσπάθεια να μεσολαβήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έσπασε τη σιωπή του για το σχέδιο την Πέμπτη και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «σοβαρές συνομιλίες». Τόνισε ωστόσο πως η «κλοπή» των «παγωμένων» ρωσικών assets από την ΕΕ θα προκαλέσει αντίποινα.