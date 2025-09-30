Δεύτερη ημέρα χωρίς υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ στο Αφγανιστάν

«Τι άλλο θέλουν από τον καταπιεσμένο λαό μας αυτοί οι άσχετοι άνδρες από τον προηγούμενο αιώνα;».

Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και το Ίντερνετ δεν λειτουργούν για δεύτερη ημέρα σήμερα στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με κατοίκους και υπηρεσίες εποπτείας, αλλά η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κάποια εξήγηση.

Στο παρελθόν οι Ταλιμπάν έχουν εκφράσει ανησυχία για την διαδικτυακή πορνογραφία και τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές διέκοψαν τις συνδέσεις οπτικών ινών σε ορισμένες επαρχίες, με αξιωματούχους να επικαλούνται ζητήματα ηθικής.

Η συνδεσιμότητα στο Ίντερνετ στο Αφγανιστάν βρίσκεται στο 1%, σύμφωνα με η NetBlocks, μια διεθνή οργάνωση παρακολούθησης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Χθες Δευτέρα, η σύνδεση διακόπηκε σταδιακά με το τελικό στάδιο να επηρεάζει τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κοινές υποδομές με το Ίντερνετ, ανέφερε η NetBlocks σε email που έστειλε στο Reuters.

Το ιδιωτικό δίκτυο Tolo News, το οποίο προειδοποίησε τους τηλεθεατές για την διακοπή στις υπηρεσίες του, ανακοίνωσε ότι οι αρχές έδωσαν προθεσμία μίας εβδομάδας για το κλείσιμο των υπηρεσιών για τα δίκτυα 3G και 4G των κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας μόνο τη λειτουργία του παλαιότερου 2G.

Το Cloudflare Radar, μια διεθνής πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες και οπτικοποίηση για τις παγκόσμιες τάσεις του Διαδικτύου, ανέφερε ότι η πρωτεύουσα Καμπούλ υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση στη συνδεσιμότητα στο Ίντερνετ, ακολουθούμενη από την πόλη Χεράτ στα δυτικά και την Κανταχάρ στα νότια.

Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η ηγεσία των Ταλιμπάν, η οποία εδρεύει στην Κανταχάρ, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό τον μήνα οι αρχές απαγόρευσαν σε γυναίκες την είσοδο στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν ήδη απαγορεύσει κάποια επαγγέλματα σε γυναίκες, ενώ στα κορίτσια απαγορεύεται η φοίτηση στο σχολείο μετά το Γυμνάσιο.

Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών όπως αυτά ερμηνεύονται από τον ισλαμικό νόμο.

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Σανάμ Καμπίρι είπε ότι οι Ταλιμπάν έχουν ήδη κλείσει σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις για τις γυναίκες.

«Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που διαθέτουν για να καταπιέσουν τον λαό. Τι άλλο θέλουν από τον καταπιεσμένο λαό μας αυτοί οι άσχετοι άνδρες από τον προηγούμενο αιώνα», διερωτάται η Καμπίρι σε βίντεό της απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους.

Οι γυναίκες, που υφίστανται περιορισμούς στο να βγουν από το σπίτι τους για να εργαστούν, έχουν στραφεί στο Ίντερνετ για λόγους βιοπορισμού και αυτό τους επιτρέπει να εργάζονται από το σπίτι.

Το 2024 η Καμπούλ είχε εγκωμιάσει τα οφέλη του δικτύου οπτικών ινών, μήκους 9.350 χιλιομέτρων, που σε μεγάλο βαθμό κατασκευάστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη στήριξη των ΗΠΑ. Υποστήριζε μάλιστα τότε ότι ήταν «προτεραιότητα» των αρχών, ώστε η χώρα να ξεφύγει από τη φτώχεια και να προσεγγίσει το επίπεδο του υπόλοιπου κόσμου.

Αφού επέστρεψαν στην εξουσία, το 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν αλλεπάλληλες απαγορεύσεις, με βάση τη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ