Το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στα τρόφιμα

Τα τρόφιμα και η γεωργία συμβάλλουν στο ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βρίσκονται στη δεύτερη θέση μετά από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Τα τρόφιμα και η γεωργία συμβάλλουν στο ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βρίσκονται στη δεύτερη θέση μετά από την καύση ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση από την Sentient Media. Και μάλιστα, τα μέσα ενημέρωσης δεν καλύπτων πλήρως το θέμα και εστιάζουν αποκλειστικά σε άλλους τομείς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα , μόνο περίπου το ένα τέταρτο των άρθρων για το κλίμα σε 11 μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Guardian, αναφέρουν τα τρόφιμα και τη γεωργία ως αιτία για την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης. Και από τα 940 άρθρα που αναλύθηκαν, μόνο 36 - ή 3,8% - ανέφεραν την κτηνοτροφία ή την παραγωγή κρέατος, ως τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Η μελέτη αναφέρει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στα συστήματα τροφίμων, και το κρέας, ειδικά το βοδινό κρέας, είναι η μεγαλύτερη αιτία αυτών των εκπομπών που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Η παραγωγή κρέατος από μόνη της ευθύνεται για σχεδόν το 60% των κλιματικών εκπομπών του τομέα των τροφίμων και όμως ο αντίκτυπός της υποτιμάται σοβαρά: μια δημοσκόπηση της Washington Post/Πανεπιστημίου του Μέριλαντ το 2023 διαπίστωσε ότι το 74% των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ πιστεύει ότι η κατανάλωση λιγότερου κρέατος έχει ελάχιστη έως καθόλου επίδραση στην κλιματική κρίση.

Από όλες τις αιτίες που εξετάστηκαν στην έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων, της μεταποίησης και της παραγωγής ενέργειας (55,9%), των ορυκτών καυσίμων (47,9%) και των μεταφορών (34%), η χρήση ζώων και η κατανάλωση κρέατος καλύφθηκε σε αισθητά μικρότερο βαθμό.

Από την άλλη, μια έκθεση του 2019 που δημοσιεύθηκε από το Lancet έδειξε πώς η διατροφή με μειωμένη κατανάλωση κρέατος θα μπορούσαν να θρέψουν τον κόσμο χωρίς να προκαλέσουν περιβαλλοντική καταστροφή.

Ωστόσο, μια δημοσκόπηση της Washington Post/Πανεπιστημίου του Μέριλαντ το 2023 διαπίστωσε ότι το 74% των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ πίστευαν ότι η κατανάλωση λιγότερου κρέατος θα είχε ελάχιστη έως καθόλου επίδραση στην κλιματική αλλαγή. Στην ίδια γραμμή με την πρόσφατη έρευνα, όσον αφορά στην κάλυψη του θέματος, η μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι το 93% των ειδήσεων για το κλίμα δεν ανέφεραν την κτηνοτροφία και την κτηνοτροφία ως αιτία της κλιματικής αλλαγής.

Πως η κατανάλωση κρέατος συμβάλει στην κλιματική αλλαγή

Η κατανάλωση κρέατος συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή κυρίως λόγω του τρόπου παραγωγής του. Η κτηνοτροφία (ιδίως τα μηρυκαστικά όπως οι αγελάδες και τα πρόβατα) παράγει μεγάλες ποσότητες μεθανίου, ένα αέριο του θερμοκηπίου το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. Η παραγωγή ζωοτροφών, η χρήση λιπασμάτων και η διαχείριση κοπριάς απελευθερώνουν επίσης διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου. Στο ίδιο πλαίσιο, οι τεράστιες εκτάσεις τροπικών δασών όπως ο Αμαζόνιος, αποψιλώνονται για να δημιουργηθούν βοσκοτόπια ή για καλλιέργεια σόγιας που προορίζεται για ζωοτροφές. Αυτό μειώνει την ικανότητα του πλανήτη να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα μέσω φωτοσύνθεσης. Ένα άλλο ζήτημα είναι και η υπερκατανάλωση πόρων. Για την παραγωγή ενός κιλού κρέατος απαιτούνται πολλαπλάσιες ποσότητες νερού, ενέργειας και καλλιεργήσιμης γης σε σχέση με τα φυτικά τρόφιμα ενώ η συσκευασία, η ψύξη και η μεταφορά κρέατος έχουν επίσης το δικό τους ανθρακικό αποτύπωμα αν και είναι μικρότερο σε σχέση με εκείνο της παραγωγής.