Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Συμφωνία 25 δισ. δολαρίων με Ρωσία για κατασκευή 4 πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Συμφωνία 25 δισ. δολαρίων με Ρωσία για κατασκευή 4 πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας
Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Rosatom είχε ανακοινώσει προχθές, Τετάρτη, πως υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, χωρίς να γνωστοποιήσει αριθμό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σφίγγει ο κλοιός για Airbnb: Οι νέες προδιαγραφές που θα πετάξουν ακίνητα εκτός αγοράς

Συντάξεις: Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμών

Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet

tags:
Ιράν
Ρωσία
Πυρηνικός σταθμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider