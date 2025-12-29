Πετρέλαιο: Η ένταση σε Υεμένη και Ουκρανία έφερε κέρδη άνω του 2%

Οι traders προετοιμάζονταν για πιθανές διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2% τη Δευτέρα, καθώς οι traders προετοιμάζονταν για πιθανές διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή λόγω των αυξανόμενων εντάσεων στην Υεμένη, και η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone στην κατοικία του προέδρου της, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν 1,30 δολάρια, ή 2,1%, στα 61,94 δολάρια το βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσε κέρδη 1,34 δολάρια, ή 2,4%, στα 58,08 δολάρια.

«Η προσοχή της αγοράς έχει μετατοπιστεί προς τη Μέση Ανατολή, όπου η νέα αστάθεια, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, διατηρεί τις διαταραχές εφοδιασμού στο προσκήνιο», ανέφερε η Gelber & Associates σε σημείωμα.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη δήλωσε ότι οποιεσδήποτε στρατιωτικές κινήσεις της κύριας νότιας αυτονομιστικής ομάδας στην ανατολική επαρχία Χάντραμουτ που υπονόμευσαν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης θα αντιμετωπιστούν για την προστασία των αμάχων, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας το Σάββατο.

Αλλού, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ρωσική προεδρική κατοικία στη βόρεια Ρωσία, λόγω της οποίας η Μόσχα σχεδιάζει τώρα να επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία απέρριψε τις ρωσικές δηλώσεις σχετικά με την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ο υπουργός Εξωτερικών της δήλωσε ότι η Μόσχα αναζητά «ψευδείς δικαιολογίες» για περαιτέρω επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας.

Πριν από αυτές τις εξελίξεις, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησε ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να οριστικοποιήσουν ζητήματα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είχε επίσης μια «θετική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ.

Οι δείκτες αναφοράς πετρελαίου είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 2% την Παρασκευή, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων ελπίδων για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Οι ισχυρές κινεζικές εισαγωγές αργού πετρελαίου συμβάλλουν επίσης στη σύσφιξη των αγορών πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταουβόνο.

Οι επενδυτές ενέργειας περιμένουν επίσης στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ για την εβδομάδα που έληξε στις 19 Δεκεμβρίου. Η έκθεση, η οποία αναμενόταν να δημοσιευτεί νωρίς σήμερα Δευτέρα, καθυστέρησε όμως χωρίς να οριστεί νέα ώρα δημοσίευσης.

Δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αναμενόταν να έχουν μειωθεί την εβδομάδα που έληξε στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης αναμενόταν να έχουν αυξηθεί.