ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 17 κοντέινερ με λαθραία ενδύματα και υποδήματα στην Ελευσίνα - 1 σύλληψη

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 17 κοντέινερ με λαθραία ενδύματα και υποδήματα στην Ελευσίνα - 1 σύλληψη
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 1.600.000 ευρώ

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, έπειτα από στοχευμένη έρευνα σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Τα λαθραία προϊόντα, κινεζικής προέλευσης (κυρίως ενδύματα και υποδήματα), προορίζονταν για διοχέτευση στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όπου σε αρχικό έλεγχο με x-ray εντοπίστηκαν ύποπτα εμπορεύματα. Ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛΥΤ Αττικής στην Ελευσίνα, κατά την οποία βρέθηκαν 17 εμπορευματοκιβώτια με φορτίο έτοιμο προς εξαγωγή. Τα κιβώτια περιείχαν ενδύματα ευτελούς αξίας, χρησιμοποιούμενα ως «βιτρίνα» για να παραπλανούν τις τελωνειακές αρχές, ενώ το κύριο εμπόρευμα είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 1.600.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις εντατικές δράσεις σε όλη τη χώρα, για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ καθώς και την προστασία του νόμιμου και υγιούς εμπορίου.


