Νέα γενιά κέντρων EUROPE DIRECT στην Ελλάδα: 14 κέντρα για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας

Για την περίοδο 2026-2030, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις με 315 κέντρα, ενώ 85 νέα κέντρα εντάχθηκαν στο δίκτυο (συνολικά 400 κέντρα EUROPEDIRECT στην ΕΕ).

Σήμερα, 14 κέντρα EUROPE DIRECT από την Ελλάδα συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, από κοινού με άλλα 386 κέντρα EUROPE DIRECTαπό ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί χώροι στην ΕΕ και επίσης για να συντονίσουν τις τοπικές στρατηγικές τους για τα επόμενα έτη. Η διήμερη συνάντηση θα ανοίξει με βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας γενιάς κέντρων EUROPE DIRECT, του τοπικού δικτύου πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κέντρα EUROPEDIRECT παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις δωρεάν πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Το δίκτυο EUROPE DIRECT επιδιώκει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη δημοκρατία τα επόμενα χρόνια, καθώς τα κέντρα του δικτύου θα λειτουργούν όλο και περισσότερο ως τοπικοί διοργανωτές συζητήσεων σχετικά με την Ευρώπη, δημιουργώντας χώρους όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να συναντιούνται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να συζητούν για ευρωπαϊκά ζητήματα. Με συμμετοχικές μεθόδους και άμεσο διάλογο, τα κέντρα θα καλούν τους πολίτες στις συζητήσεις αυτές, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 14 κέντρα EUROPE DIRECT, τα οποία αποτελούν τοπικά σημεία αναφοράς για την ενημέρωση και τον διάλογο γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κεντρικά γραφεία και παραρτήματα, τα κέντρα δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ δίκτυο πόλεων σε όλη τη χώρα: στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Δράμα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Καβάλα, στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στη Λάρισα, στον Μούδρο Λήμνου, στη Μυτιλήνη, στην Ξάνθη, στις Οινούσσες, στην Ορεστιάδα, στην Πάτρα, στον Πειραιά, στη Ρόδο, στην Τρίπολη, στη Φλώρινα. Για πρώτη φορά, κέντρα EUROPE DIRECT λειτουργούν επίσης στο Αργοστόλι και στην Κέρκυρα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του δικτύου στα Ιόνια Νησιά.

Τα κέντρα φιλοξενούνται από αξιόπιστους τοπικούς εταίρους, όπως δημόσιες αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Στην Ελλάδα, τα κέντρα EUROPE DIRECT διοργανώνουν εκατοντάδες δραστηριότητες κάθε χρόνο, όπως συζητήσεις και συμμετοχικά εργαστήρια, «ευρωπαϊκά καφέ», διοργάνωση κουίζ και σχολικές προσομοιώσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά περιφερειακών εκδηλώσεων «Η ΕΕ στην περιφέρειά μου», που πραγματοποιήθηκαν από το 2023 έως το 2025 σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα τοπικά κέντρα EUROPE DIRECT, προωθώντας τον διάλογο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στις τοπικές κοινωνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλησιέστερο κέντρο EUROPEDIRECT στον διαδικτυακό χάρτη.