Ο Τραμπ στηρίζει «100%» τον τσάρο των συνόρων Τομ Χόμαν που κατηγορείται για δωροληψία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει πλήρως τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν ο οποίος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης, δωροδοκήθηκε πέρυσι με 50.000 δολάρια από έναν μυστικό πράκτορα του FBI.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση του Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ απέρριψε τις πληροφορίες ότι ο Χόμαν δέχτηκε αυτά τα χρήματα.

«Ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος στηρίζουν 100% τον Τομ Χόμαν, επειδή δεν έκανε απολύτως τίποτα» είπε η Λέβιτ, υποστηρίζοντας ότι οι πράκτορες του FBI και οι εισαγγελικές αρχές δεν βρήκαν καμία απόδειξη περί παράνομης δραστηριότητας ή εγκληματικής ενέργειας.

Την Κυριακή, δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, είπαν στο Reuters ότι ο Χόμαν δέχτηκε μια τσάντα που περιείχε 50.000 δολάρια σε μετρητά από έναν μυστικό πράκτορα του FBI, στο πλαίσιο μιας έρευνας δωροδοκίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία πλέον έχει μπει στο αρχείο.

Ο Χόμαν φέρεται ότι σε αντάλλαγμα για τα χρήματα υποσχέθηκε ότι θα χορηγούσε κρατικές συμβάσεις σχετικές με το μεταναστευτικό όταν θα εντασσόταν στην νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν ανώνυμα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ