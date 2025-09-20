Σε συναγερμό ξανά η Πολωνία: Απογειώθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη λόγω των ρωσικών επιθέσεων

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημερών. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολωνία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, που αποτελεί μέλους του NATO, οι οποίες αργότερα ανακοίνωσαν τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Στις 06:40 (ώρα Ουκρανίας και Ελλάδος), είχε κηρυχτεί από την ουκρανική πολεμική αεροπορία συναγερμός για ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδος), οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Οι ενέργειες αυτές ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζητά το Ταλίν

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημερών. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (...) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η χώρα της Βαλτικής έκανε λόγο χθες Παρασκευή για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» από τρία ρωσικά μαχητικά και πρόσθεσε πως ζήτησε από το NATO, του οποίου είναι κράτος μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, του ιδρυτικού κειμένου της στρατιωτικής συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της.

Το συμβάν εγγράφεται στο πλαίσιο των ολοένα πιο οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Ρωσία και χώρες μέλη του NATO.

Την περασμένη εβδομάδα, κάπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τρία από τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση στη Βαρσοβία, καταρρίφθηκαν από πολωνικά αεροσκάφη και ολλανδικά καταδιωκτικά F-35 - γεγονός άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως NATO, το 1949. Μερικές ημέρες αργότερα, η Ρουμανία κατήγγειλε με τη σειρά της παραβίαση του δικού της εναέριου χώρου από ρωσικό drone.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ