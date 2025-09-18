Ευρώπη: Σε επίπεδα ρεκόρ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω των δασικών πυρκαγιών

Τι αναφέρει η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν καταγραφές -δηλαδή εδώ και 23 χρόνια- στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service / CAMS)

Μετά τους καλοκαιρινούς μήνες που χαρακτηρίστηκαν από «έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη», ιδίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, «οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο είναι – από τα τέλη Αυγούστου και ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει παρέλθει – οι υψηλότερες» που έχουν καταγραφεί από τότε που υπάρχουν δεδομένα της CAMS, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ