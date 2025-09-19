Ανελκυστήρες: Οι συνήθεις εργασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση

«Τρέχει» η απογραφή των ανελκυστήρων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τις πιστοποιήσεις. Μέχρι πότε ισχύει η προθεσμία σε διαχειριστές, ιδιοκτήτες ή τεχνικοί/συντηρητές για δήλωση στο Μητρώο. Τα πρόστιμα.

Ο δρόμος για τις πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων της χώρας έχει ανοίξει αρχής γενομένης από την καταχώριση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, την πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι διαχειριστές, ιδιοκτήτες ή τεχνικοί/συντηρητές έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να καταχωρίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους.

Το επόμενο βήμα είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν σταδιακά οι πολίτες μέσα στο 2026 προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα αλλά και πιθανά ατυχήματα από βλάβες και ελλείψεις στους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό. Η διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία γίνεται και τώρα σε πολλές πολυκατοικίες, συνεπάγεται κάποιες δαπάνες για τις προτεινόμενες εργασίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες είναι πολύ συγκεκριμένα. Αρχικά, θα πρέπει να καλέσουν ένα φορέα πιστοποίησης προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση του ανελκυστήρα και να συντάξει έκθεση με τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν βάσει της νομοθεσίας στην οποία εμπίπτει ο ανελκυστήρας (ελέγχεται το έτος κατασκευής).

Κατόπιν, οι ιδιοκτήτες, με βάση την έκθεση του φορέα πιστοποίησης, θα πρέπει να ζητήσουν προσφορές από τεχνικές εταιρείες ανελκυστήρων και να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα. Στις προσφορές αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες, τα υλικά και τα κόστη ενώ εκτός από τις συνιστώμενες παρεμβάσεις μπορεί να αναγράφονται και επιπλέον προτάσεις όπως είναι π.χ. η τοποθέτηση αυτόματης πόρτας. Όσον αφορά στις παρεμβάσεις/ελλείψεις που συνήθως εντοπίζονται αυτές περιλαμβάνουν την αλλαγή πίνακα, τις διατάξεις ασφαλείας και τα προστατευτικά, alarm για χρήση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κλπ.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή των ανελκυστήρων

Η απογραφή ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική και κάθε εγγραφή ανελκυστήρα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί από έναν μόνο ιδιοκτήτη,

β. διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα δεδομένα γεωγραφικής θέσης,

βα. σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών,

γ. αριθμός στάσεων ανελκυστήρα,

δ. έτος εγκατάστασης και

ε. στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Στην εγγραφή προαιρετικά, συμπληρώνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου α-νελκυστήρα,

β. ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης,

γ. καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης και

δ. εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης.

Τα πρόστιμα για όσους δεν κάνουν δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής ανελκυστήρων στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η τμηματική πιστοποίηση και αναβάθμισή τους, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο. Οι υπόχρεοι που θα παραλείψουν να κάνουν την απογραφή εμπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας,2500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (π.χ. εμπορικά κέντρα).