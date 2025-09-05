Η απογραφή των ανελκυστήρων των κτιρίων της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές ή οι συντηρητές/εγκαταστάτες έχουν αναλάβει τη δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Η απογραφή των ανελκυστήρων των κτιρίων της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές ή οι συντηρητές/εγκαταστάτες έχουν αναλάβει τη δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, την πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης που άνοιξε στις 31 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Μετά από αυτή την προθεσμία, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν χαρτογραφήσει τους ανελκυστήρες όλης της χώρας και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και θα δρομολογηθεί κλιμακωτά η διαδικασία των πιστοποιήσεων. Η διαδικασία της δήλωσης του ανελκυστήρα είναι απλή και μπορούν να την κάνουν οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές από μόνοι τους αφού εισέλθουν στην πλατφόρμα ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί από το συντηρητή/εγκαταστάτη που είναι υπεύθυνος για τον ανελκυστήρα.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σημεία που απαιτούν προσοχή κατά την υποβολή της δήλωσης και τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές εφόσον αναλάβουν να εισέλθουν στην πλατφόρμα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΦΜ του συντηρητή/εγκαταστάτη και το δεύτερο είναι ότι στο πεδίο που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει ο χρήστης εάν υπάρχει, θα πρέπει να σημειώνει ότι δεν γνωρίζει (υπάρχει τέτοια επιλογή). Και αυτό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές είτε δεν ξέρουν είτε δεν θυμούνται εάν υπάρχει άδεια (η οποία είθισται να κατατίθεται στον οικείο δήμο). Φυσικά, εάν δεν υπάρχει άδεια, αυτή μπορεί να βγει σε δεύτερο χρόνο, αφού γίνει μελέτη από εγκαταστάτη/συντηρητή με μέσο κόστος τα 300 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή

Η απογραφή περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλωθούν τα εξής:

Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – KAEK Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

Αν έχει σήμανση CE.

Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι που θα παραλείψουν να κάνουν την απογραφή εμπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (π.χ. εμπορικά κέντρα).

Η διαδικασία και το κόστος της αναβάθμισης ανελκυστήρα

Αφού ολοκληρωθεί η απογραφή στις 30 Νοεμβρίου (και εφόσον δεν δοθεί παράταση) αναμένεται να ξεκινήσει η τμηματική πιστοποίηση και αναβάθμισή τους. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί, θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, για τους οποίους θα κριθεί απαραίτητη αυτή η διαδικασία με σκοπό να πιστοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εφόσον χαρτογραφηθούν οι ανελκυστήρες όλης της χώρας, θα οριστούν προθεσμίες για έκδοση πιστοποιητικών ανάλογα με την παλαιότητα.

Αρμόδιοι για τον έλεγχο, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση ανελκυστήρων είναι οι συντηρητές εγκαταστάτες, οι τεχνικές εταιρείες ανελκυστήρων και οι εταιρείες πιστοποίησης ενώ το κόστος για τυχόν παρεμβάσεις επιβαρύνει μόνο τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές. Σε πρώτη φάση συντελείται ένας προκαταρκτικός έλεγχος, καταγράφονται οι ανάγκες, προτείνονται οι απαιτούμενες εργασίες (αλλαγή πίνακα, διατάξεων ασφαλείας, καμπίνας κλπ), προσδιορίζονται αναλυτικά τα κόστη και εφόσον ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις εκτελείται νέος έλεγχος και ακολουθεί η καταχώριση στο Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων. Το κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να κυμαίνεται από 2.000 έως 7.000 ευρώ (ή και να το ξεπερνούν) και επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.

Προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση είναι να ανατεθεί εγκαίρως σε πιστοποιημένους φορείς. Σε ότι αφορά την επιθεώρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων, στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν μόνον 17 ιδιωτικοί φορείς διαπιστευμένοι στο ΕΣΥΔ που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων, οι οποίοι λειτουργούν με σημαντικό εκ του νόμου περιορισμό για τον αριθμό των ελέγχων που μπορεί να διεξάγουν τα στελέχη τους ημερησίως.