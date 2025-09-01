Ανελκυστήρες: Οι προθεσμίες, τα πρόστιμα και οι πιστοποιήσεις

Τι περιλαμβάνει η απογραφή ανελκυστήρων. Τα πρόστιμα για όσους δεν κάνουν δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταχώρισης των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, την πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης που άνοιξε στις 31 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προκειμένου οι διαχειριστές, ιδιοκτήτες ή τεχνικοί/συντηρητές να καταχωρίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τους ανελκυστήρες που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους.

Το επόμενο βήμα είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν σταδιακά οι πολίτες μέσα στο 2026 προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα αλλά και πιθανά ατυχήματα από βλάβες και ελλείψεις στους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό.

Στην Ελλάδα, έχουν εγκατασταθεί περίπου 700.000 ασανσέρ εκ των οποίων περίπου το 45% είναι χωρίς πιστοποίηση αλλά όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς μιλώντας το Insider.gr, οι πολίτες δείχνουν θερμό ενδιαφέρον τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο επίσπευσης των πιστοποιήσεων.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή των ανελκυστήρων

Το άρθρο 70 του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και άλλες διατάξεις») περιλαμβάνει και την υποχρέωση απογραφής όλων των ανελκυστήρων (πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων) σε ηλεκτρονικό μητρώο καταχώρησης.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα δήλωσης θα λειτουργήσει άμεσα και θα υποδέχεται δηλώσεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025. Η πιστοποίηση ανελκυστήρων έχει έρθει στο προσκήνιο τον τελευταίο χρόνο ύστερα από την ανακίνηση του θέματος από το υπουργείο Ανάπτυξης μετά από δεκαετίες αδράνειας, με στόχο την απογραφή όλων των ανελκυστήρων ανεξαρτήτως σταδίου πιστοποίησης.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς Gov/Taxis και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά, καθώς έχει ληφθεί κάθε δυνατή πρόνοια ώστε να είναι ιδιαίτερα απλή για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοικο ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας - ιδιοκτήτη ή διαχειριστή - και τον υπεύθυνο λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου. Επίσης, η διαδικασία καταχώρησης μπορεί να γίνει και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή εγκαταστάτες.

1. Κάθε εγγραφή ανελκυστήρα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί από έναν μόνο ιδιοκτήτη,

β. διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα δεδομένα γεωγραφικής θέσης,

βα. σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών,

γ. αριθμός στάσεων ανελκυστήρα,

δ. έτος εγκατάστασης και

ε. στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

2. Στην εγγραφή προαιρετικά, συμπληρώνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου α-νελκυστήρα,

β. ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης,

γ. καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης και

δ. εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης.

Στη συνέχεια -και με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί- θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, για τους οποίους θα κριθεί απαραίτητη αυτή η διαδικασία με σκοπό να πιστοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εφόσον χαρτογραφηθούν οι ανελκυστήρες όλης της χώρας, θα οριστούν προθεσμίες για έκδοση πιστοποιητικών ανάλογα με την παλαιότητα.

Τα πρόστιμα για όσους δεν κάνουν δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η τμηματική πιστοποίηση και αναβάθμισή τους, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο. Οι υπόχρεοι που θα παραλείψουν να κάνουν την απογραφή εμπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας,2500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (π.χ. εμπορικά κέντρα).