Η Πρέμιερ Λιγκ «χαρίζει» 1,15 δισ. ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι

Η λογική της Πρέμιερ Λιγκ για τους κανόνες APT είναι απλή: να εμποδίσει τους συλλόγους να «φουσκώνουν» τεχνητά τα έσοδά τους.

Τον δρόμο για ένα mega deal 1,15 δισ. ευρώ με την Etihad Airlines ανοίγει για τη Μάντσεστερ Σίτι η συμφωνία - συμβιβασμός που επετεύχθη με την Πρέμιερ Λιγκ σχετικά με τους κανόνες τους κανόνες χορηγίας (APT).

Οι APT εισήχθησαν μετά την εξαγορά της Νιούκαστλ από τη Σαουδική Αραβία με στόχο να διασφαλίσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό, αποτρέποντας τις υπερβολικά υψηλές εμπορικές συμφωνίες που συνδέονται με την ιδιοκτησία των συλλόγων.

Η λογική της Πρέμιερ Λιγκ για τους κανόνες APT είναι απλή: να εμποδίσει τους συλλόγους να «φουσκώνουν» τεχνητά τα έσοδά τους.

Ωστόσο, η Σίτι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι τέτοιοι κανονισμοί περιόρισαν απρόκλητα την ικανότητά της να διεξάγει συναλλαγές με χορηγούς με έδρα το Άμπου Ντάμπι, όπως η μεγάλη αεροπορική εταιρία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ, που ανήκει από το 2008 στον Σεΐχη Μανσούρ από τα ΗΑΕ κατήγγειλε την «παρανομία» των κανόνων APT ως «άδικους, αντιανταγωνιστικούς και μεροληπτικούς».

Μετά το τέλος της νομικής διαμάχης, διασφαλίζεται πως οι κανόνες χορηγίας που εφαρμόστηκαν μεταξύ 2021 και 2024 είναι και πάλι «έγκυροι και δεσμευτικοί», με αποτέλεσμα πλέον να «ξεκλειδώνει» μία εξαιρετικά επικερδής χορηγία για τους «Πολίτες» που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία και η οριστικοποίηση της απόφασης είναι ορόσημο για τη Σίτι καθώς τα μεγάλα οικονομικά deals το κλειδί για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

«Η προηγούμενη συμφωνία -με την Etihad-, που υπογράφηκε το 2011, άξιζε πάνω από 461 εκατ. ευρώ για διάστημα 10 ετών. Αν και η αξία της νέας συμφωνίας αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της οκτώ φορές πρωταθλήτριας της Πρέμιερ Λιγκ και θα μπορούσε να φτάσει σε αξία έως και τα 1,15 δισ. ευρώ)», σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.

Η 10ετής συμφωνία με την Puma που ανακοινώθηκε πριν από 2 μήνες (τουλάχιστον μέχρι τη σεζόν 2034-2035) είναι το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος και υπολογίζεται πως θα αποφέρει στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα τζίρο με... εννέα μηδενικά.