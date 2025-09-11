ΗΠΑ: Ανακτήθηκε το όπλο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Οι αρχές έχουν εικόνες του δράστη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου ως δολοφόνου.

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του FBI.

Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ