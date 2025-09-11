Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαχρονικά στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας διαχρονικά, πέραν κομμάτων, κυβερνήσεων και υπουργών, στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας για να τη στηρίζουν, για να στηρίζουν τη συλλογική μας προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο.

Αυτό τόνισε, σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο κ. Δένδιας και ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

Όπως ανακοινώθηκε, στην τελετή υπογραφής παρευρέθησαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης και ο διοικητής ΔΙΚΑΦΚΑ αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Σκοπός του μνημονίου είναι η ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο την προαγωγή του βιοτικού επιπέδου, της ασφάλειας και της υγείας των ανηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείας κοινωνικά ομάδες ή/και έχουν πληγεί από φυσικές και άλλες καταστροφές.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα στηρίξει πανελλαδικά τις δράσεις του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μεταξύ άλλων, μέσα από τη συστηματική ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του και τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής στις ενέργειες του συλλόγου, την υποστήριξη με την προσφορά αναλώσιμου υλικού, την αξιοποίηση και διάδοση πληροφοριών μέσω των Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas, την από κοινού οργάνωση παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Επίσης, με την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα παροχής ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης προς ανήλικους και ενήλικους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή έχουν πληγεί από κρίσεις και καταστροφές, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα προστασίας παιδιών που έχουν υπάρξει θύματα βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι γνωστό πανελλήνια, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας και προσέθεσε: «Είναι ένας από τους σημαντικότερους εθελοντικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προστασίας των παιδιών στην πατρίδα μας, με πανελλήνια εμβέλεια και με ένα κοινωνικό έργο δεκαετιών».

«Η συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το ”Χαμόγελο του Παιδιού” δεν είναι σημερινή. Δεν ξεκίνησε επί των ημερών μου και επί των ημερών του κ. Δαβάκη» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενώ δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά στον προκάτοχό του, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Μεταξύ ημών, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δηλαδή, και του ”Χαμόγελου του Παιδιού”, υπάρχει μια διαχρονική σχέση συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας μέσα από συγκεκριμένες, απτές πρωτοβουλίες» υπογράμμισε.

«Καταρχάς», συνέχισε, «τη διάθεση μέσων για την υποβοήθηση του έργου του Οργανισμού, γι' αυτό παρίσταται εδώ ο στρατηγός Κλούβας, επικεφαλής του αρμόδιου Κλάδου».

«Επίσης, την αξιοποίηση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, το Amber Alert, το Missing Alert Hellas, τη διάδοση πληροφοριών για περιπτώσεις εξαφανισμένων ανηλίκων, την οργάνωση παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής, κοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης» ανέφερε.

«Δηλαδή», εξήγησε, «μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων που αφορούν τον Οργανισμό και χρησιμοποιούν την εμπειρία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Οργανισμού Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, αλλά και τους εθελοντές του Οργανισμού «για την ανεκτίμητη προσφορά τους».

«Θα ήθελα να πω και ενώπιόν του, ότι η προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα για τη συλλογική ευθύνη που όλοι πρέπει να έχουμε στον τόπο για την επίτευξη του κοινού καλού. Και τι προσωποποιεί καλύτερα το αύριο από το χαμόγελο ενός παιδιού;» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μία σημαντική πρωτοβουλία που επισφραγίζει την ήδη άριστη, πολυετή σχέση και πολυσχιδή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τόσο με το υπουργείο όσο και με το σύνολο των Κλάδων».

«Με την υπογραφή του μνημονίου», εξήγησε, «ενδυναμώνεται η συνεργασία και διευρύνονται οι τομείς συνεργασίας μας, που πάντα έχουν στο επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες, καθώς και όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη».

Ευχαρίστησε τον κ. Δένδια και δεσμεύτηκε πως ”Το Χαμόγελο του Παιδιού”, «πιστό στην αποστολή του, θα συνεχίσει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου και των Κλάδων το σύνολο των υλικοτεχνολογικών υποδομών του και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του».