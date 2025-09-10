Ρούτε: «Απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί επί του συμβάντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ