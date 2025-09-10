Τουσκ: Ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ - Η Πολωνία πιο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο

Κλιμάκωση της έντασης στο γεωπολιτικό πεδίο έχει προκαλέσει η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τουλάχιστον 8 drones στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας τη νύχτα για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

Τελευταία ενημέρωση: 12:03

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ζήτησε και επίσημα την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ σε απάντηση των αλλεπάλληλων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της χώρας του από 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται κάτι περισσότερο από εκφράσεις αλληλεγγύης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Πολωνία βρίσκεται πιο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Άρθρο 4 επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος του ΝΑΤΟ να θέσει ένα ζήτημα προς συζήτηση εντός του μπλοκ. Δεν πρόκειται για στρατιωτική απάντηση.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν 19 «εισβολές» στον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να καταρρίπτονται.

Σύμφωνα με τα αρχεία έχει γίνει επίκληση στο Άρθρο 4 μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου,

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε: «Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», καταγγέλλοντας «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

«Είμαστε έτοιμοι να απωθήσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Ο Πολωνός πρωθυπουργός είναι σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ ενώ για το ζήτημα έχει ενημερωθεί και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από drones εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του περίφημου Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, οποιαδήποτε επιθετική πράξη κατά ενός μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θεωρείται πράξη εναντίον όλων των μελών της. Ο κ. Τουσκ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη γίνει σχετική ενημέρωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Ο Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις για την αναχαίτιση των «εχθρικών» drones, μια «πρωτοφανής», όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία, «πράξη επίθεσης».

415 drones και 43 πυραύλους

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 415 drones και 43 πυραύλους, με τις επιθέσεις να έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones «διέσχισαν τα ουκρανικά σύνορα για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Πολωνίας», πρόσθεσε ο στρατός.

ΝΑΤΟ: Δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones ως επίθεση

Το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται στενά με την Πολωνία μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Πολυάριθμα drones διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ στο Χ. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία».

Numerous drones entered Polish airspace overnight and were met with Polish and NATO air defences. @SecGenNATO is in touch with Polish leadership and @NATO is consulting closely with Poland 🇵🇱 — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 10, 2025

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε σήμερα πηγή από το ΝΑΤΟ στο Reuters, προσθέτοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις υπήρξε εσκεμμένη διείσδυση έξι έως δέκα ρωσικών drones.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν ενεπλάκησαν.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση, σύμφωνα με την πηγή.

Κίεβο: Ο Πούτιν θέλει «να δοκιμάσει τη Δύση»

Το Κίεβο από την πλευρά του εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» και θα το κάνει για όσο διάστημα δεν υπάρχει «μια ισχυρή απάντηση»,

Η Πολωνία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι κατέρριψε «εχθρικά» drones στον εναέριο χώρο της.

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε πως η επίθεση συνιστά ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικοί ‘σαχίντ' επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνον ένας ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 drones επιδρομής που κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

Μαζικό εξοπλισμό της Ουκρανίας - και με Τaurus - ζητά πολιτικός του CDU

Απάντηση «με συνέπειες και σκληρότητα» και παράδοση συστήματος Taurus ζήτησε ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για την εξωτερική πολιτική Ρόντεριχ Κιζεβέτερ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

«Ρωσικά drones πετούν προς την Πολωνία και την Μολδαβία. Η έκφραση αλληλεγγύης είναι άτοπη. Επιτέλους, ας απαντήσουμε με συνέπειες και σκληρότητα! Η φλυαρία περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τώρα να παραδοθούν Taurus και μαζική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, διότι η Ρωσία τρέφεται από την αδυναμία μας», γράφει ο κ. Κιζεβέτερ σε ανάρτησή του στο «Χ» και τονίζει ότι «πρέπει να σταματήσουμε την Ρωσία και την ομάδα CRINK (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βόρεια Κορέα) και να εξοπλίσουμε την Ουκρανία ώστε να μπορεί να απωθήσει τους Ρώσους». Η Ρωσία «δοκιμάζει και θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη μας σε καθεστώς ελευθερίας και την αυτοδιάθεσή μας», προσθέτει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.