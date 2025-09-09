BAT Hellas: Σε 100 σημεία η πιλοτική εφαρμογή της λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης για επαλήθευση ηλικίας των αγοραστών προϊόντων νικοτίνης

Η καινοτομία της εταιρείας και η νέα εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας με την ευγενική υποστήριξη της BAT Hellas παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ 2025.

Τις δυνάμεις της με το Υπουργείο Υγείας ενώνει η BAT Hellas για την προστασία των ανηλίκων, υποστηρίζοντας τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ χωρίς ταυτότητα; Δεν παίζει!», που υλοποιείται από το Υπουργείο. Η εκστρατεία – η οποία τονίζει ότι η τήρηση του νόμου που απαγορεύει ρητά την πώληση των προϊόντων αυτών σε άτομα κάτω των 18 ετών είναι ευθύνη όλων μας - παρουσιάστηκε επίσημα στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο περίπτερο της BAT Hellas στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέφθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή ΑΙ λύση της BAT για την ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση της ηλικίας του καταναλωτή με υψηλή ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο μέσω ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων (αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου), χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Πρόκειται για μια καινοτομία που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η BAT και ήδη αξιοποιεί στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών της για την επαλήθευση της ηλικίας των αγοραστών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ψηφιακές πλατφόρμες όσο και σε φυσικά καταστήματα, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Η BAT Hellas θα ξεκινήσει την πιλοτική εφαρμογή της λύσης από 100 σημεία πώλησης το προσεχές διάστημα.

Οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την εκστρατεία ενημέρωσης και να χρησιμοποιήσουν από κοντά το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της ηλικίας, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της BAT Hellas, στο κτίριο 14 της ΔΕΘ - HELEXPO.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ψηφίσαμε τον νόμο που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: Πώς ελέγχει το σημείο πώλησης την ανηλικότητα του αγοραστή; Με ένα ψηφιακό εργαλείο, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ την BAT γιατί συμβάλλει με υπεύθυνο τρόπο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε: «Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η BAT Hellas μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αναγνώριση ηλικίας μέσω των χαρακτηριστικών του προσώπου, ώστε να μειώσουμε μέχρι εξαλείψεως τον κίνδυνο πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και η ηλεκτρονική διανομή των εν λόγω προϊόντων. Έτσι, μας δίνονται αναβαθμισμένες δυνατότητες εφαρμογής του νόμου».

Η Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της BAT Hellas δήλωσε: ««Στην BAT Hellas, στηρίζουμε με αποφασιστικότητα την εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων. Έχοντας την καινοτομία στο DNA μας, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε μια λύση αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας, την οποία τις επόμενες εβδομάδες θα εφαρμόσουμε πιλοτικά σε 100 σημεία πώλησης. Στόχος θα είναι να κερδίσουμε γνώση, ώστε να πετύχουμε την θωράκιση και προστασία της νέας γενιάς της χώρας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η BAT δεσμεύεται να είναι αρωγός της Πολιτείας σε αυτό το ταξίδι αλλαγής για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου που θα ενισχύσει την εφαρμογή του νόμου και θα διασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε προϊόντα νικοτίνης είναι αδύνατη για άτομα κάτω των 18».

Σκοπός της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) για τους ενήλικους καταναλωτές, για την κοινωνία και για τους εργαζομένους της εταιρείας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης. Η εταιρεία είναι μέλος της British American Tobacco plc, ενός παγκόσμιου ηγέτη στα καταναλωτικά αγαθά που ιδρύθηκε το 1902, που απασχολεί πάνω από 48.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται περισσότερες από 175 αγορές παγκοσμίως.

