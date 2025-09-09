Σδούκου: Σοβαρότητα και αξιοπιστία από τη ΝΔ, απέναντι στο «Τσοβόλα δώστα όλα» του ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα συγκροτημένο και ρεαλιστικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία, με μέτρα που αφορούν οικογένειες, νέους, αγροτικές περιοχές, νησιά και το δημογραφικό τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξανδρα Σδούκου σε συνέντευξη της στο MEGA NEWS.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα συγκροτημένο και ρεαλιστικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία, με μέτρα που αφορούν οικογένειες, νέους, αγροτικές περιοχές, νησιά και το δημογραφικό τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνέντευξη της στο MEGA NEWS.

Υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική εστιάζει στη μείωση φόρων και την ενίσχυση εισοδημάτων, αντί επιδομάτων, δημιουργώντας προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Από το 2019, όπως είπε, έχουν υλοποιηθεί 72 μειώσεις φόρων, δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, εφαρμόστηκαν στεγαστικά προγράμματα («Σπίτι μου», «Κοινωνική Αντιπαροχή») και στηρίχθηκαν φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι.

Παρουσίασε παραδείγματα άμεσων ωφελειών: εργαζόμενοι και οικογένειες μεσαίων εισοδημάτων θα δουν ετήσια κέρδη από 1.200 έως 1.700 ευρώ, με τα μέτρα να εφαρμόζονται από 1/1/2026, όπως είπε.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως:

25χρονος εργαζόμενος σε καφετέρια: όφελος 1.283 ευρώ ετησίως.

30χρονος λογιστής με μισθό 1.250 ευρώ: όφελος 1.300 ευρώ ετησίως.

Πολύτεκνος εργαζόμενος: πολλαπλάσια οφέλη λόγω επιπλέον ενισχύσεων.

Γιατρός του ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ και τρία παιδιά: όφελος 1.700 ευρώ ετησίως.

Η κ. Σδούκου άσκησε σκληρή κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για «αναχρονιστικές προτάσεις», υπενθυμίζοντας κοινωνικές πολιτικές όπως οι «νταντάδες γειτονιάς», τα ολοήμερα σχολεία, το επίδομα γέννας και την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε 12.700 οικισμούς.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. «Είδαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση από την ΝΔ, με τις ψηφίδες των μέτρων και πώς αλλάζουν τη ζωή των πολιτών για το δημογραφικό, για τη μεσαία τάξη. Οι πολίτες κρίνουν τη σοβαρότητα της κυβέρνησης και συγκρίνουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με το ΠΑΣΟΚ που στην σημερινή συζήτηση νοστάλγησε το "Τσοβόλα δώστα όλα".

Με τον ΣΥΡΙΖΑ που με υπαρξιακή αγωνία ζητούσε "ελάτε να τα βρούμε Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε"».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ