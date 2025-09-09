Κατάρ: Ισραηλινά μαχητικά έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά μμε.

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Όλα τα πυρομαχικά έπληξαν μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι το Ισραήλ είναι ολοένα και πιο αισιόδοξο ότι η επιδρομή ήταν επιτυχής, και ότι σκοτώθηκαν σε αυτήν ηγέτες της Χαμάς.

Νωρίτερα, πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι τα ηγετικά στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος επέζησαν της ισραηλινής επίθεσης.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Τα στελέχη ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από την ανεξαρτησία του

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το εμιράτο του Κόλπου ήταν βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916 και έγινε ανεξάρτητο το 1971, εντασσόμενο στον Αραβικό Σύνδεσμο και τα Ηνωμένα Έθνη την ίδια χρονιά.

Ενώ στρατιωτικές δυνάμεις του Κατάρ συμμετείχαν στον Πόλεμο του Κόλπου του 1990-91, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, το Κατάρ δεν δέχτηκε το ίδιο επίθεση.

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

Μέχρι το 2033, η βάση αναμένεται να στεγάζει 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στη βάση τον Ιούνιο σε απάντηση στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η αεροπορική άμυνα του Κατάρ αναχαίτισε την επίθεση. Δεν υπήρξαν θύματα.

Ενώ το Κατάρ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλή, έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε αυτές τις χώρες.

