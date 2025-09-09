Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές - Άλμα 9% για την Anglo American

Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αναμένουν πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία, αφότου ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του και επίσημα στον Εμανουέλ Μακρόν. Πλέον, ο Μακρόν καλείται να βρει τον πέμπτο πρωθυπουργό της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα χρέους της χώρας.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 0,09% στις 552,56 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κέρδισε 0,09% στις 5.367 μονάδες.
Στη Γερμανία, ο DAX υποχώρησε 0,51% στις 23.702 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,19% στις 7.755 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,2% στις 9.239 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με +0,62% στις 41.981 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,04% στις 15.017 μονάδες.
Στο ταμπλό, ο εξορυκτικός κολοσσός Anglo American έκανε άλμα 9,07% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης της εταιρείας με την καναδική Teck Resources, με σκοπό τη δημιουργία ενός από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο. Η μετοχή της Teck Resources, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, «σκαρφαλώνει» κατά 20,5%, ενώ νωρίτερα «εκτοξευόταν» κατά σχεδόν 30%.