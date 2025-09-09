Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές - Άλμα 9% για την Anglo American

Οι επενδυτές αναμένουν πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Ο Μακρόν καλείται να βρει τον πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αναμένουν πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία, αφότου ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του και επίσημα στον Εμανουέλ Μακρόν. Πλέον, ο Μακρόν καλείται να βρει τον πέμπτο πρωθυπουργό της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα χρέους της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 0,09% στις 552,56 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κέρδισε 0,09% στις 5.367 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX υποχώρησε 0,51% στις 23.702 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,19% στις 7.755 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,2% στις 9.239 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με +0,62% στις 41.981 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,04% στις 15.017 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο εξορυκτικός κολοσσός Anglo American έκανε άλμα 9,07% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης της εταιρείας με την καναδική Teck Resources, με σκοπό τη δημιουργία ενός από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο. Η μετοχή της Teck Resources, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, «σκαρφαλώνει» κατά 20,5%, ενώ νωρίτερα «εκτοξευόταν» κατά σχεδόν 30%.