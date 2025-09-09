ΧΑ: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό, νέα υποχώρηση για τον ΓΔ

Σε αρνητικό έδαφος για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών.

Σε αρνητικό έδαφος για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, χωρίς ωστόσο να διασπάσει καθοδικά κρίσιμες τεχνικές στηρίξεις.

Η αγορά παραμένει σε φάση συσσώρευσης, με τις κινήσεις των επενδυτών να εκδηλώνονται επιλεκτικά, κατά κύριο λόγο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σαφώς οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, οι οποίες όμως περισσότερο ενισχύουν την τάση για stock picking παρά επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα αναμονής. Ενθαρρυντική πάντως, σε κάθε περίπτωση, η επιβεβαίωση του overweight της JP Morgan για τις ελληνικές μετοχές.

Το ενδιαφέρον παραμένει ασφαλώς στραμμένο και στις εξελίξεις εκτός συνόρων και, συγκεκριμένα, στη Γαλλία. Εξελίξεις που, στον βαθμό που επηρεάζουν ευρύτερα τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, αντανακλώνται και στο ταμπλό μιας ελληνικής αγοράς όπου το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές.

Οι μεγαλύτεροι οίκοι του εξωτερικού πάντως, αναλύοντας διάφορα σενάρια, φαίνεται να συμφωνούν ότι τα δύσκολα για τις αγορές, σε σχέση με τη Γαλλία, είναι μπροστά. Ξεχωρίζει ίσως, μεταξύ αυτών, το σχόλιο της ING, που κάνει λόγο για μια δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση σε ένα περιβάλλον ήδη υψηλής φορολογίας, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί πολιτική αστάθεια, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.014,65 μονάδες με μικρές απώλειες 0,14%, κινούμενος μεταξύ 2.030 και 2.010 μονάδων.

Αντίστοιχη η διακύμανση του τραπεζικού δείκτη, που όμως ανέκτησε θετικό πρόσημο στο τέλος και έκλεισε στις 2.182,68 μονάδες (+0,05%), με την άνοδο της Optima να ξεχωρίζει.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, 53 υποχώρησαν και 38 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο τζίρος ενισχυμένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, διαμορφώθηκε σε 231,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 41,06 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές (στη συντριπτική τους πλειονότητα σε τραπεζικές μετοχές).