H Apple παρουσιάζει τα νέα iPhone 17 - Δείτε live

Ιστορική στιγμή για την Apple, καθώς πραγματοποιείται το πολυαναμενόμενο ετήσιο event της εταιρείας με τίτλο «Awe Dropping».

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται η νέα σειρά iPhone 17, η οποία υπόσχεται να φέρει σημαντικές καινοτομίες στην premium κατηγορία των smartphones αλλά και οι νέες σειρές των smartwatches και των AirPods.

Δείτε live την παρουσίαση στην επίσημη σελίδα της Apple

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πιο αξιοσημείωτη ανακοίνωση αναμένεται να είναι το iPhone 17 Air, το πρώτο εντελώς νέο μοντέλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.

