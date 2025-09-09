«Ανθεκτικότητα 2.0»: Η Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών της ΕΕ για το 2025

Η έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025 παρουσιάζει την «Ανθεκτικότητα 2.0», μια μακρόπνοη και προορατική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ευημερίας της ΕΕ σε ταραγμένους καιρούς, προβλέπει νέες προκλήσεις και δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η έκθεση αναγνωρίζει διάφορες μεγατάσεις: οι κλιματικές και περιβαλλοντικές μεταβάσεις επιταχύνονται, οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αναδιαμορφώνει τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία της δημοκρατίας και των θεμελιωδών αξιών της.

Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των μελλοντικών προκλήσεων απαιτούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν άγνωστα ή ακόμη και δυσνόητα σενάρια. Η έκθεση καθιστά την ανάλυση προοπτικών μόνιμο χαρακτηριστικό της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Από το 2026, οι ετήσιες εκθέσεις προβλέψεων όχι μόνο θα αναλύουν τις τάσεις, αλλά θα δοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μελλοντικά σενάρια θα επηρεάσουν την Ευρώπη, και θα χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τη διαμόρφωση πολιτικών σε όλους τους τομείς.

Η έκθεση για το 2025 προσδιορίζει οκτώ τομείς δράσης στους οποίους η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της:

Οικοδόμηση ενός παγκόσμιου οράματος για την ΕΕ ως ισχυρό, σταθερό και αξιόπιστο εγχώριο και παγκόσμιο εταίρο·

ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας με μια προσέγγιση που βασίζεται στην τεχνολογία· Αξιοποίηση της δύναμης της τεχνολογίας και της έρευνας για τη στήριξη της ευημερίας και των αξιών· Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανθεκτικότητας για την απορρόφηση των κλυδωνισμών και τη διατήρηση της ανάπτυξης· Στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ευημερίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· Επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων για την προετοιμασία για τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές· Διασφάλιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνικής συνοχής, με παράλληλη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· Πρόβλεψη του δημογραφικού μετασχηματισμού και προώθηση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών. Συνολικά, οι τομείς αυτοί παρέχουν ένα πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για τις επόμενες δεκαετίες, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες δημόσιες διοικήσεις που χρησιμοποιούν στρατηγικές προβλέψεις. Από το 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις στρατηγικών προβλέψεων. Η έκδοση του 2025, η πρώτη στην παρούσα θητεία, βασίζεται σε πρόσφατες στρατηγικές και εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις πληροφορίες για την ανθεκτικότητα από δημόσια πρόσκληση υποβολής στοιχείων, μια συμμετοχική διαδικασία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβουλεύσεις με θεσμικούς εταίρους της ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος στρατηγικής και πολιτικής ανάλυσης, του δικτύου προβλέψεων των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ, των ομάδων προβληματισμού και των κρατών μελών μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου προβλέψεων