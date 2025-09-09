Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Το Κομμουνιστικό Κόμμα χάνει μέρος της κρατικής επιχορήγησης

Στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων των κομμάτων από το κράτος το PCF έλαβε φέτος 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας (PCF) θα λάβει μικρότερη επιχορήγηση από το γαλλικό κράτος επειδή στις βουλευτικές εκλογές του 2024 κατέβασε περισσότερες γυναίκες υποψήφιες απ’ ό,τι άνδρες και ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών να αναθεωρήσει αυτήν την «παράλογη» απόφαση.

Στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων των κομμάτων από το κράτος το PCF έλαβε φέτος 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό ορίζεται με βάση τις ψήφους που έλαβε στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, καθώς και τον αριθμό των βουλευτών που εξέλεξε.

Ωστόσο, το ποσό θα περικοπεί κατά 68.328,70 ευρώ, «εξ ονόματος της ισότητας», επειδή οι γυναίκες υποψήφιες του κόμματος ήταν περισσότερες από τους άνδρες: 35 έναντι 32.

Το PCF «είχε το θάρρος να κατεβάσει περισσότερες γυναίκες από άνδρες σε μια εκλογική διαδικασία που γενικά οδηγεί στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στα έδρανα της Εθνοσυνέλευσης», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του, ο Φαμπιέν Ρουσέλ, σε επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2024 εξελέγησαν 208 γυναίκες και 369 άνδρες.

Η οικονομική κύρωση σε βάρος του κόμματος «συνιστά απόλυτο παραλογισμό», πρόσθεσε ο Ρουσέλ, ζητώντας από το υπουργείο να ανακαλέσει την απόφαση που «έρχεται σε αντίθεση με το ρεύμα της ιστορίας».

Φέτος, από την επιχορήγηση του δεξιού κόμματος UDR «κόπηκαν» 1,3 εκατ. ευρώ επειδή στις βουλευτικές εκλογές οι άνδρες υποψήφιοί του ήταν πενταπλάσιοι από τις γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

