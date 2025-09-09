Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους της Ουκρανίας να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα

Newsroom
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου να ενισχύσουν σύντομα τις προμήθειες όπλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.

Στο βραδινό του μήνυμα, μετά τη ρωσική αεροπορική επιδρομή σε ένα χωρίο της ανατολικής Ουκρανίας που προκάλεσε τον θάνατο 24 ανθρώπων, είπε ότι η Μόσχα ερμηνεύει την έλλειψη αυστηρότερων διεθνών κυρώσεων, ως άδεια να συνεχίσει τον πόλεμο που διεξάγει.

