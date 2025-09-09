Σεισμός στο Αφγανιστάν: Γυναίκες πεθαίνουν στα συντρίμμια, γιατί οι διασώστες δεν επιτρέπεται να τις αγγίξουν

Ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία του Αφγανιστάν έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ της χώρας την περασμένη Κυριακή.

Ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία του Αφγανιστάν έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ της χώρας την περασμένη Κυριακή. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 Ρίχτερ και αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν. Τουλάχιστον άλλοι 3.124 τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.400 σπίτια καταστράφηκαν.

Ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς στο Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, κρύβει πίσω του μια βαθύτερη τραγωδία: Γυναίκες, κορίτσια και παιδιά έχουν υποστεί το κύριο βάρος της καταστροφής επειδή ζουν κάτω από το ασφυκτικό «βάρος» του απαρτχάιντ των Ταλιμπάν για την ισότητα των φύλων. Οι πρώτοι διασώστες έφτασαν σε πολλά χωριά περισσότερες από 36 ώρες μετά τον σεισμό που κατέστρεψε οικισμούς στις ορεινές περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν. Αλλά αντί να φέρει ανακούφιση, η θέα ενέτεινε τους φόβους. Καμία γυναίκα δεν ήταν ανάμεσά τους.

Γιατί; Γιατί οι αφγανικοί πολιτισμικοί κανόνες, επιβάλλονται ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τους κυβερνώντες Ταλιμπάν και απαγορεύουν τη σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι μέλη της οικογένειας. Στο χωριό Ανταρλουκάκ, στην επαρχία Κουνάρ, η ομάδα έκτακτης ανάγκης μετέφερε βιαστικά τραυματισμένους άνδρες και παιδιά και περιποιήθηκε τα τραύματά τους, είπε μια κοπέλα, 19 ετών στους ΝΥΤ. Αλλά αυτή και άλλες γυναίκες και έφηβες κοπέλες, μερικές από τις οποίες αιμορραγούσαν, παραγκωνίστηκαν.

