Επιχειρήσεις | Ελλάδα

AS Company: Πώληση εννέα ακινήτων στην Ελούντα έναντι 3 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
AS Company: Πώληση εννέα ακινήτων στην Ελούντα έναντι 3 εκατ. ευρώ
Ήδη έχει καταβληθεί το 1/3 του τιμήματος και το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του 2025.

Την οριστική σύμβαση πώλησης εννέα ακινήτων έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ στην «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.», τα οποία βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας Αγ. Νικολάου Κρήτης, ανακοίνωσε η AS Company Α.Ε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η AS Company Α.Ε., στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 23.5.2025 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι την 8.9.2025 υπογράφτηκε μεταξύ αυτής και της εταιρίας «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.» η οριστική σύμβαση πώλησης προς την τελευταία εννέα (9) ακινήτων, που βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας Αγ. Νικολάου Κρήτης.

Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) € και το 1/3 αυτού έχει ήδη καταβληθεί.

Κατά τους όρους της σύμβασης, το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του έτους 2025, με την απόδοση της επένδυσης για την Εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το αστέρι του Πιερρακάκη - Συνωστισμός Αρχηγών στην Θεσ/νίκη - Η ευκαιρία Ανδρουλάκη

Όλο το νέο μισθολόγιο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
AS Company
Ακίνητα (real estate)
Κρήτη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider