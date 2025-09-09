ΔΕΣΦΑ στη ΔΕΘ 2025: Η Ελλάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε δυναμικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025, παρουσιάζοντας το στρατηγικό του όραμα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά την ομιλία της στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit, το οποίο διοργάνωσαν την Παρασκευή 5/9 ο Economist και το Powergame.gr, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ο ελληνικός κλάδος φυσικού αερίου για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού τα τελευταία χρόνια.

«Το 2022, στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα είχε δυνατότητα επανεξαγωγής μόλις 2 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως. Σήμερα, χάρη σε σημαντικές επενδύσεις όπως η επέκταση της Ρεβυθούσας, ο τερματικός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης, η διασύνδεση με τον TAP και τον αγωγό ICGB , η δυνατότητα αυτή έχει τετραπλασιαστεί, φτάνοντας τα 8 δισ. κυβικά μέτρα μέχρι τα τέλη του 2025», τόνισε η κα Galli.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία για τον Κάθετο Διάδρομο, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά, φέτος το καλοκαίρι, κατέστη δυνατό για traders στην Ουκρανία να αγοράσουν φυσικό αέριο απευθείας από το ελληνικό hub. «Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη όπου Ουκρανοί traders αγοράζουν αέριο απευθείας από ένα hub ευρωπαϊκής χώρας» επεσήμανε.

Ο Κάθετος Διάδρομος απασχόλησε και το πάνελ στο οποίο συμμετείχε η επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ στο 9ο Southeast Europe Energy Forum, που συνδιοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο (AmCham) και η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) στις 5/9. Ειδικότερα, η κα Galli σημείωσε ότι χάρη στην ισχυρή συνεργασία μεταξύ των εταίρων του προϊόντος δυναμικότητας «Route 1», έχει γίνει ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού. «Ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μακροπρόθεσμη “δυναμικότητα" και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ανατολική Ευρώπη», δήλωσε.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ στάθηκε επίσης στη συμβολή του φυσικού αερίου στη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, καθώς επιτρέπει την άμεση κάλυψη των αναγκών όταν η παραγωγή από ΑΠΕ μειώνεται, ενώ αναφέρθηκε στις κομβικές επενδύσεις νέων αγωγών και συμπιεστών που ολοκληρώνονται σύντομα, όπως ο αγωγός Δυτικής Μακεδονίας και ο συμπιεστής της Κομοτηνής, αλλά και στην ανάπτυξη της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα (truck loading service) και τις μελλοντικές υποδομές small-scale LNG.

Tαυτόχρονα, ανέδειξε και μια ακόμα πτυχή του ρόλου του κλάδου του αερίου στην προώθηση της καινοτομίας και την αποανθρακοποίηση, αναφερόμενη στη σημαντική προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα από τους θεσμικούς φορείς, τη βιομηχανία και τον ΔΕΣΦΑ για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στην Ελλάδα, με αξιοποίηση του Πρίνου ως αποθηκευτικού χώρου, αλλά και μελλοντικές συνεργασίες με τη Ραβέννα στην Ιταλία και την Αίγυπτο.

«Ο ελληνικός κλάδος του φυσικού αερίου έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας», κατέληξε η κα Maria Rita Galli.

Ο Μιχάλης Θωμαδάκης, Ανώτατος Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, μιλώντας στο συνέδριο «Ελλάδα 2030» της Ημερησίας, υπογράμμισε τη σημασία των ελληνικών υποδομών για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Όπως δήλωσε, «οι ελληνικές υποδομές λειτούργησαν άψογα κατά την ενεργειακή κρίση, διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό όχι μόνο της χώρας αλλά και των Βαλκανίων. Η Ρεβυθούσα στήριξε τη Βουλγαρία μέσα σε μία νύχτα και χτίζουμε υποδομές που πολλαπλασιάζουν την εξαγωγική μας δυνατότητα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμα αέρια και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου στόλου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «η χώρα μας εξελίσσεται σε αξιόπιστο κόμβο εισαγωγής και εξαγωγής ενέργειας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Τέλος, o Γεράσιμος Αυλωνίτης, Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Αγοράς & Συστήματος του ΔΕΣΦΑ, συμμετείχε στην εκδήλωση «Ενέργεια σε Κίνηση: Ασφάλεια και Βιωσιμότητα στο νέο Ενεργειακό Τοπίο» που διοργάνωσε ο Όμιλος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ το Σάββατο 6/9 στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, εστιάζοντας, κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια μέσα από την Ανάπτυξη Υποδομών και Ρευστότητας», στον αναβαθμισμένο ρόλο των Διαχειριστών στην Ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια μέσα σ’ ένα διευρυμένο περιβάλλον αγοράς.