Ανεβαίνει το πετρέλαιο μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Ήδη το πετρέλαιο βρισκόταν υψηλότερα, με ώθηση από την τελευταία απόφαση του OPEC+ για αύξηση της παραγωγής η οποία ήταν μικρότερη από το αναμενόμενο, τις προσδοκίες ότι η Κίνα θα συνεχίσει να προμηθεύεται μεγάλα αποθέματα και τις ανησυχίες για νέες κυρώσεις έναντι της Ρωσίας.

Άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου μετά το χτύπημα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ σε μία κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης. Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύεται 1,65% ή 1,09 δολάρια στα 67,11 δολάρια ανά βαρέλι αφότου άγγιξε ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 67,27 δολάρια. Το αμερικανικό West Texas Intemediate σημειώνει κέρδη 1,1 δολάρια ή 1,77% στα 63,36 έχοντας «χτυπήσει» τα 63,52 δολάρια νωρίτερα.

