Εθνική Τράπεζα: Call option για πράσινο ομόλογο λήξης το 2026

Την άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) σχετικά με τις Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Ομολογίες που λήγουν στις 8 Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (ο MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Ομολογιών συνολικού ποσού €500.000.000 που λήγουν στις 8 Οκτωβρίου 2026 (XS2237982769) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 8η Οκτωβρίου 2020 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα).

Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των €81.892.000.

Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς, καταλήγει η ανακοίνωση.