Jumbo: Κάτω από 5% η συμμετοχή της New World Fund

Η εταιρεία «Jumbo AE» ανακοινώνει ότι η "New World Fund, Inc.", με την από 08.09.2025 επιστολή της γνωστοποίησε ότι το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατήλθε του ορίου του 5% από την 5η Σεπτεμβρίου 2025.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω γνωστοποίησης, την 05.09.2025 η «New World Fund, Inc.» κατείχε άμεσα 6.457.990 δικαιώματα ψήφου επί της «JUMBO Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 4,81% του συνόλου. Η θέση της προηγούμενης γνωστοποίησης ανερχόταν σε 5,03%.

Η Capital Group Companies, Inc. («CGC») είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α., η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλα συλλογικά επενδυτικά οχήματα, καθώς και μεμονωμένους και θεσμικούς πελάτες. Η CRMC και οι συνδεδεμένες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται μετοχικά χαρτοφυλάκια για διάφορα επενδυτικά σχήματα μέσω τριών τμημάτων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («εταιρείες διαχείρισης CGII»): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc, και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII παρέχουν κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε θεσμικούς και ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&T είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α., καταχωρημένη ως επενδυτικός σύμβουλος, καθώς και συνδεδεμένη ομοσπονδιακά αδειοδοτημένη τράπεζα.

Η New World Fund, Inc. είναι αμοιβαίο κεφάλαιο καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του Investment Company Act του 1940. Η New World Fund, Inc. είναι ο νόμιμος κάτοχος μετοχών της Jumbo Α.Ε.

Η New World Fund, Inc. έχει παραχωρήσει εξουσία ψήφου μέσω πληρεξουσίου στη CRMC, τη διαχειρίστρια επενδύσεών της.

Ούτε η CGC ούτε κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες της κατέχουν μετοχές της εταιρείας για ίδιο λογαριασμό. Αντιθέτως, οι μετοχές που αναφέρονται στην γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται παραπάνω.