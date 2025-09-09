Επαναλειτουργεί η Μονάδα Ακτινοχειρουργικής CyberKnife στο Αρεταίειο - Εξυπηρετούνται 40 νέοι ασθενείς μηνιαίως

Σε λειτουργία τέθηκε ξανά η Μονάδα Ακτινοχειρουργικής CyberKnife του Αρεταίειου νοσοκομείου, την οποία επισκέπτονται 50-60 νέοι ασθενείς το μήνα. Από αυτή την προσέλευση, 40 νέα περιστατικά εξυπηρετούνται σε μηνιαία βάση στο CyberKnife, που αποτελεί το πρώτο και μοναδικό σύστημα ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας- τελευταίας τεχνολογίας- με το οποίο είναι εξοπλισμένο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μας.

Σε λειτουργία τέθηκε ξανά η Μονάδα Ακτινοχειρουργικής CyberKnife του Αρεταίειου νοσοκομείου, την οποία επισκέπτονται 50-60 νέοι ασθενείς το μήνα. Από αυτή την προσέλευση, 40 νέα περιστατικά εξυπηρετούνται σε μηνιαία βάση στο CyberKnife, που αποτελεί το πρώτο και μοναδικό σύστημα ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας- τελευταίας τεχνολογίας- με το οποίο είναι εξοπλισμένο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μας.

Το προηγμένο ρομποτικό μηχάνημα είχε εγκατασταθεί στο Αρεταίειο το 2020 και τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ζημιές τις οποίες προκάλεσε στη Μονάδα μια θεομηνία. Η κλινική του Αρεταίειου νοσοκομείου, που βρίσκεται σε τροχιά ενίσχυσης και θωράκισης με νέα μηχανήματα με τεχνολογία αιχμής και ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί ιστορικά την πιο εμβληματική κλινική για την Ακτινολογία και την Ακτινοχειρουργική, καθώς εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες ακτινοθεραπείες στην Ελλάδα.

Ποια περιστατικά αντιμετωπίζονται εκεί & ποια θα προστεθούν μελλοντικά

Όπως αναφέρει η Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Μαρία Τόλια, το ακτινοχειρουργικό ρομποτικό σύστημα CyberKnife χρησιμοποιείται κυρίως στους κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου και του πνεύμονα, ενώ αντιμετωπίζει και καλοήθη προβλήματα, όπως η νευραλγία τριδύμου, τα μηνιγγίωματα και τα μικρά ανευρύσματα εγκεφάλου.

Η «καρδιά» του Cyberknife είναι ένας γραμμικός επιταχυντής και ουσιαστικά το μηχάνημα πραγματοποιεί ρομποτικά επεμβάσεις όπου το νυστέρι έχει αντικατασταθεί από μία δέσμη ακτινών ακριβείας, ώστε να μην θίγονται οι περιφερειακοί ιστοί και να ελαχιστοποιείται η προσλαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας από τις παρακείμενες (του όγκου) υγιείς δομές.

Μελλοντικά, συγκεκριμένα εντός των επόμενων 1-3 ετών, θα αντιμετωπίζονται εκεί και περιστατικά καρκίνου του προστάτη, ενώ με την περαιτέρω ιατροτεχνολογική αναβάθμιση της Μονάδας και την άμεση απόκτηση τουλάχιστον άλλου ενός μηχανήματος ακτινοθεραπείας, θα παρέχεται και βραχυχρόνια ακτινοθεραπεία και ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους (κυρίως σε περιστατικά καρκίνου των ωοθηκών).

Απόκτηση 2ου μηχανήματος & 25 προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών

Η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας με τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ειδικά στον τομέα της Ακτινοθεραπείας και της Ακτινοχειρουργικής προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ασθενή χωρίς πόρους να έχει την βέλτιστη δυνατή θεραπεία στο δημόσιο νοσοκομείο, με όλους τους πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες- κάτι που δεν ισχύει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, όπως επισημαίνει από την μεριά των ασθενών ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Γιώργος Καπετανάκης. Ο πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ προσθέτει πως δεν υπάρχουν στη χώρα μας ασθενείς πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και πως η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κατακτήσεις που δεν συναντούμε σε άλλα κράτη.

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Νίκος Αρκαδόπουλος υπογραμμίζει πως «στο Αρεταίειο νοσοκομείο παλιά είναι μόνο τα ντουβάρια!».

Το υπόλοιπο νοσοκομείο είναι σύγχρονο τόσο σε προσωπικό όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για να παρέχει την καλύτερη δυνατή θεραπεία στους ασθενείς και ταυτόχρονα να προχωρά την εκπαίδευση των νέων γιατρών (της επόμενης ιατρικής φουρνιάς) και την έρευνα. Αναφορικά με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών 25 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού-αριθμός αδιανόητος για τα δεδομένα του νοσοκομείου, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Αρεταίειου νοσοκομείου, καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης.

Με την ιατροτεχνολογική της ενίσχυση, η Μονάδα Cyberknife στο Αρεταίειο θα αυξήσει την δυναμικότητά της, με την αναμονή των ασθενών να μην ξεπερνά την μία εβδομάδα, χρονικό διάστημα που θεωρείται ελάχιστο. Οι ασθενείς που προορίζονταν για τον γραμμικό επιταχυντή του νοσοκομείου –ο οποίος έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας- παραπέμπονται στο μεταξύ σε άλλα νοσοκομεία.