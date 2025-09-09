Γεωργιάδης: Μην δίνετε φακελάκι, οι λίστες για χειρουργεία συνεχώς μειώνονται

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιππoκρατείου νοσοκομείου της Αθήνας που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα το πρωί και φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή.

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιππoκρατείου νοσοκομείου της Αθήνας που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα το πρωί και φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Αναφερόμενος στο περιστατικό ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε, ήδη, σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία.

Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».