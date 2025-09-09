Εφραίμογλου: Η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί σε παγκόσμιο hub καινοτομίας

«Η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί σε παγκόσμιο hub πολιτισμού και καινοτομίας - και η συνεργασία θεσμών, ιδρυμάτων και επιχειρηματικότητας είναι το κλειδί».

Αυτό τόνισε η Σοφία Εφραίμογλου, εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και 'Α αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ σε εκδήλωση στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κυρία Εφραίμογλου:

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας είχα τη χαρά να συμμετάσχω στη ΔΕΘ στο πάνελ «Πολιτιστική Διπλωματία και Ανάπτυξη: Η Ελλάδα ως Hub Πολιτισμού και Εξωστρέφειας».

Μοιράστηκα τη σημασία του έργου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού ως γέφυρα πολιτισμού, τεχνολογίας και εκπαίδευσης, που λειτουργεί ως εργαλείο διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι η ταυτότητα που μας ενώνει και μας προβάλλει παγκοσμίως.

Παράλληλα, τόνισα τη συμβολή των νεοφυών επιχειρήσεων στη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος, όπου η καινοτομία συναντά τον πολιτισμό με διεθνή απήχηση.

Ευχαριστώ πολύ τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα για τον χαιρετισμό του, τους συνομιλητές μου τον Λεωνίδα Χριστόπουλο - διευθύνοντα σύμβουλο ΕΚΚΟΜΕΔ, την Κατερίνα Οικονόμου - γ.γ. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, Μάϊρα Μυρογιάννη - γ.γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Λίτσα Παναγιωτοπούλου- E.vi.a CEO, πρόεδρο Ε.Ι.Ε. Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου , Δημήτρη Δημητριάδη - Futurist, Chief Innovation Officer, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς και την συντονίστρια μας Σόνια Χαϊμαντά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ