Σαράντης: Στα 48,3 εκατ. ευρώ τα EBITDA το Α' εξάμηνο - Άνοδος 20% στα καθαρά κέρδη

Στα 48,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα EBITDA, σημειώνοντας άλμα 15,7%, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15,9% (έναντι 13,8% το Α΄ εξάμηνο 2024).

Στα 29,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Σαράντης το Α' εξάμηνο του 2025 έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 20,0% παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια κέρδους (περιθώριο καθαρού κέρδους Α΄ εξαμήνου 2025 στο 9,6% σε σύγκριση με το περιθώριο καθαρού κέρδους Α΄ εξαμήνου 2024 στο 8,0%).

Επίσης, σημειώθηκε ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 22,2% στα €0,46 έναντι €0,37 το Α΄ εξάμηνο 2024.



Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 304,3 εκατ. ευρώ έναντι 302,6 εκατ. ευρώ. το Α’ εξάμηνο 2024.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις της κατηγορίας των προϊόντων Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντηλιακής Προστασίας αυξήθηκαν κατά 22,7%, υποστηριζόμενες από την ισχυρή δυναμική των πωλήσεων σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές που αυξήθηκαν κατά 52,7% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2024.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 37,5 εκατ.. το Α΄ εξάμηνο 2025 (αυξημένα 17,9% σε σύγκριση με 2024). Το περιθώριο EBIT διαμορφώνεται στο 12,3% το Α΄ εξάμηνο 2025 έναντι 10,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σημειώθηκε δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους Μετόχους με αυξημένο μεικτό ποσό μερίσματος κατά 33,3%

Πληρωμή το Μάιο 2025 μεικτού μερίσματος για τη χρήση 2024 συνολικού ποσού €20,0εκ. (αύξηση κατά 33,3% από τα €15,0εκ. για τη χρήση 2023).

Μέρισμα ανά μετοχή ποσού €0,31 (έναντι €0,23 που πληρώθηκε το Μάιο 2024 για το 2023)

Στο 43,5% των καθαρών κερδών 2024 (payout ratio) ανήλθε η πληρωμή μερίσματος (έναντι 38,2% το περασμένο έτος)

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε:

«Κοιτάζοντας το πρώτο εξάμηνο του 2025, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την ικανότητα της ομάδας μας να πετυχαίνει σταθερές επιδόσεις και ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα μέσα σε ένα απαιτητικό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Βασιζόμενοι στη δυναμική ανάπτυξη του 2024, εστιάζουμε στο βασικό μας προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και υλοποιούμε με συνέπεια σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες - όπως η πρώτη φάση υλοποίησης του SAP S/4HANA, οι συνεχείς επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και η ολοκλήρωση του προγράμματος Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP) - ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητά μας.

Παράλληλα, καταγράψαμε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας, με την αύξηση των φυσικών παραδόσεων της μάρκας αντηλιακών Carroten στην αγορά των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που μας ανοίγει την πρόσβαση σε ένα νέο καταναλωτικό κοινό, διευρύνοντας την εμβέλειά μας σε μια στρατηγική αναπτυσσόμενη αγορά.

Η συνεπής εκτέλεση της στρατηγικής μας και η προσήλωσή μας στη διαχείριση του κόστους, μας επιτρέπουν να ενισχύουμε τα περιθώρια κέρδους, να διατηρούμε υγιή κερδοφορία και να παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας, παρά την πιο συγκρατημένη αύξηση των εσόδων.

Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην εκτέλεση της στρατηγικής μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με ξεκάθαρο οδικό χάρτη και ισχυρή επιχειρησιακή πειθαρχία, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας για το σύνολο του έτους συνεχίζοντας να διασφαλίζουμε μακροπρόθεσμες επιδόσεις».