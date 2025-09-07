Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιές σε Χαλκιδική και Δράμα

Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα . Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

