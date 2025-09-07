OPEC+: Συμφωνήθηκε νέα αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου

Η αύξηση αφορά σε 137.000 βαρέλια ημερησίως. Πάντως οι αυξήσεις στην παραγωγή δεν κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου.

Η ομάδα του OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, αν και πιθανόν να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων από τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τους πρόσφατους μήνες, λόγω της αποδυνάμωσης της παγκόσμιας ζήτησης, δήλωσαν τέσσερις πηγές του OPEC+.

Ο OPEC+, ο οποίος περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών καθώς και τη Ρωσία και άλλους συμμάχους, έχει αντιστρέψει τη στρατηγική των περικοπών στην παραγωγή από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τα όρια παραγωγής κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτή η αύξηση, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, αποσκοπούσε στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς εν μέσω πιέσεων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

Ωστόσο, οι αυξήσεις αυτές δεν κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες διαπραγματεύονται κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, γεγονός που ενθαρρύνει περαιτέρω αύξηση της παραγωγής από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία την Κυριακή για αύξηση της παραγωγής από τον Οκτώβριο – η οποία συζητήθηκε σε διαδικτυακή συνεδρίαση των μελών της ομάδας που πρόκειται να ξεκινήσει στις 12:30 GMT – σημαίνει ότι ο OPEC+ αρχίζει να αναιρεί ένα δεύτερο πακέτο περικοπών περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από οκτώ μέλη, περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αφού έχει ήδη αναιρέσει πλήρως το πρώτο πακέτο περικοπών από τον Απρίλιο.

