Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας
Προηγουμένως ο IDF είχε καλέσει τους ενοίκους, αλλά και τους εκτοπισμένους που στεγάζονται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους, αλλά και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν.

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται οι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους, φορολογούμενους με παιδιά  - Αναλυτικά παραδείγματα

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Αυξήσεις μισθών για ένστολους, διπλωμάτες

tags:
Γάζα
Ισραήλ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider