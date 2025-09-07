Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στον κόλπο Αγίου Όρους

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στον κόλπο Αγίου Όρους
Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές ενώ πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές ενώ πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

