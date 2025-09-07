Υπ. Υγείας: Διάγνωση με ένα δάχτυλο στην κάμερα του κινητού

Τρεις νέες εφαρμογές AI για την υγεία, που θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στο φθινόπωρο και από τον Μάρτιο.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διάγνωση των περισσότερων νοσημάτων είναι πλέον εφικτή, επαναπροσδιορίζοντας τη φροντίδα των ασθενών. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έδειξε στο ΕΡΤnews πώς λειτουργούν οι τρεις νέες εφαρμογές AI για την υγεία, που αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στο φθινόπωρο και από τον Μάρτιο θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.

«Κρατάει περίπου 60 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και καρδιογράφημα και μέτρηση πίεσης και των παλμών» δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής για την μέτρηση πίεσης και παλμών στο κινητό.

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούμε από το τέλος Σεπτεμβρίου τοποθετώντας το δάχτυλό μας στην κάμερα του κινητού μας τηλεφώνου να μετρήσουμε τους παλμούς της καρδιάς, την πίεσή μας, ακόμη και να κάνουμε καρδιογράφημα.

Αυτή είναι 1 από τις 3 νέες εφαρμογές του Υπουργείου Υγείας οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες μέσα στο my health app και θα προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή οι γυναίκες θα μπορούν να παρακολουθούν τον διαβήτη κύησης με μέτρηση της γλυκόζης.

«Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα μέσω του myhealth app και στον γιατρό. Άρα, ο γιατρός ξέρει σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί η γυναίκα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί η ίδια, πως είναι τα επίπεδα σακχάρου της, αν χρειάζεται να τροποποιήσει κάτι, μπορεί να τις συνταγογραφήσει αυτόματα» σχολίασε η κα Αγαπηδάκη.

Μια άλλη μια υπηρεσία η οποία θα είναι στη διάθεση γιατρών και ασθενών είναι η έξυπνη δημιουργία περίληψης και καταχώρησης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του ραντεβού.

Το Υπουργείο Υγείας από το φθινόπωρο στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» θα προσθέσει δύο νέα προγράμματα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και για την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Πηγή: ertnews.gr